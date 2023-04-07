Суд в Брянске арестовал украинского пилота по делу о незаконном пересечении границы РФ
Украинский пилот, которому вменяют незаконное пересечение границы России, арестован до 4 мая. Такую меру пресечения ему избрал Советский районный суд в Брянске, сообщил собеседник «Интерфакса».
По словам источника, пилота подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.
5 апреля в погрануправлении ФСБ по Брянской области сообщили об упавшем легкомоторном украинском самолете, сразу после этого пилот был задержан. Инцидент произошел в районе села Бутовск. Причины крушения не уточняются.
В тот же день представитель Росгвардии сообщил, что самолет вели с помощью средств связи и за выполнение задания ему обещали 50 000 гривен. Также у пилота были обнаружены автомат, боеприпасы и бронежилет.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал допрос задержанного, в котором тот утверждал, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. Он отметил, что должен был по команде ведущего «сфотографировать», а обнаруженное оружие и экипировка были нужны «для защиты».
6 апреля Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию Брянской области. Ее численность составила более 15 человек. В результате ДРГ была рассеяна и, «понеся потери, отошла на территорию Украины». В ведомстве уточнили, что среди российских военнослужащих потерь нет.