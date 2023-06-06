Число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн

В исследовании отмечается, что в 2021 г. в стране насчитывалось 43,8 млн граждан с доходами от 45 000 руб. В 2022 г. их число увеличилось до 53,1 млн. Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего проживает в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей, или 37 400 человек. За ним следуют Ямал (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%) и Ненецкий автономный округ (72,3%). Санкт-Петербург оказался на восьмом месте – в северной столице доходами выше среднего могут похвастаться 55,8% жителей.