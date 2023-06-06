Число россиян с доходом выше среднего выросло на 9,4 млн
По итогам 2022 г. число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн до 53,1 млн человек. Таким образом, доля населения с ежемесячными доходами от 45 000 руб. выросла до 36,2%. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza, проведенное на основе данных Росстата.
В 2022 г. средние доходы россиян составляли 44 940 руб. При расчете показателя учитывались зарплата, социальные начисления (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения), а также дивиденды и полученные проценты по депозитам.
В исследовании отмечается, что в 2021 г. в стране насчитывалось 43,8 млн граждан с доходами от 45 000 руб. В 2022 г. их число увеличилось до 53,1 млн. Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего проживает в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей, или 37 400 человек. За ним следуют Ямал (74,2%), Москва (74%), Магаданская область (73,2%) и Ненецкий автономный округ (72,3%). Санкт-Петербург оказался на восьмом месте – в северной столице доходами выше среднего могут похвастаться 55,8% жителей.
Минимальный процент граждан с заработком выше 45 000 руб. зафиксирован в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22 700 человек), Карачаево-Черкесии (6,7%, или 31 400) и Калмыкии (7,4%, или 19 600).
Президент FinExpertiza Елена Трубникова заявила, что в 2022 г. уровень бедности в стране «опустился до исторического минимума», также сократилось неравенство. Произошло это за счет повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда, пояснила она. В 2022 г. соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения составило 13,8 раза – это минимальный показатель в XXI веке, заявила Трубникова. В 2021 г. это соотношение было 15,2 раза.
В начале мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что реальные доходы населения могут вырасти в этом году на 4%. Минэкономразвития ранее прогнозировало рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2023 г. на 3,4%, а реальных зарплат – на 5,4%. В 2024–2025 гг. министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, а реальных зарплат – на 2,8%.