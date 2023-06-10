Газета
Общество

На заводе по производству ракет в Анкаре произошел взрыв

Ведомости

В Турции на ракетном заводе утром 10 июня произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщают телеканал Haberturk и агентство Ihlas.

По данным Haberturk, взрыв прогремел утром в субботу на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в районе Эльмадаг Анкары. Начался пожар, над предприятием поднялся дым, а окна находящихся рядом зданий были выбиты взрывной волной, отмечает телеканал. Некоторых пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Родственники рабочих собрались перед заводом. Начато расследование причин взрыва», – сообщает Haberturk.

По данным Ihlas, при взрыве, который произошел в производственном цехе, погибли несколько человек. На место происшествия было направлено большое количество полиции, скорой помощи и пожарных, идут поисково-спасательные работы.

В минобороны республики позднее уточнили, что в результате взрыва погибли пять рабочих. По факту инцидента идет судебное и административное расследование, говорится в сообщении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных