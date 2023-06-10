На заводе по производству ракет в Анкаре произошел взрыв

По данным Haberturk, взрыв прогремел утром в субботу на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в районе Эльмадаг Анкары. Начался пожар, над предприятием поднялся дым, а окна находящихся рядом зданий были выбиты взрывной волной, отмечает телеканал. Некоторых пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.