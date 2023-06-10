Умер народный художник России Алексей Шмаринов

Шмаринов родился 4 апреля 1933 г. Он окончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Шмаринов был составителем и художником книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом». Им созданы станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье» и др. С 1997 г. Шмаринов руководил Творческой мастерской Российской академии художеств в Москве.