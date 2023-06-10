Умер народный художник России Алексей Шмаринов
В возрасте 90 лет умер народный художник России, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов, сообщила академия на странице во «ВКонтакте». Уточняется, что художник умер 9 июня.
«Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 г. ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик Отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933-2023). Весной ему исполнилось 90 лет.», – говорится в сообщении РАХ.
В академии уточнили, что информацию о времени и месте прощания сообщат 12 июня.
Шмаринов родился 4 апреля 1933 г. Он окончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Шмаринов был составителем и художником книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом». Им созданы станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье» и др. С 1997 г. Шмаринов руководил Творческой мастерской Российской академии художеств в Москве.
Шмаринов был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Художник также получил государственную премию РСФСР им. И. Е. Репина за иллюстрации и художественное оформление книг «Кто с мечом», «На поле Куликовом», «Россия героическая», награду Общества художников Австрии Кюнстлерхаус «Золотой лавр» и др.