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Умер народный художник России Алексей Шмаринов

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В возрасте 90 лет умер народный художник России, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов, сообщила академия на странице во «ВКонтакте». Уточняется, что художник умер 9 июня.

«Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 г. ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик Отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933-2023). Весной ему исполнилось 90 лет.», – говорится в сообщении РАХ.

В академии уточнили, что информацию о времени и месте прощания сообщат 12 июня.

Шмаринов родился 4 апреля 1933 г. Он окончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Шмаринов был составителем и художником книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом». Им созданы станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье» и др. С 1997 г. Шмаринов руководил Творческой мастерской Российской академии художеств в Москве.

Шмаринов был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Художник также получил государственную премию РСФСР им. И. Е. Репина за иллюстрации и художественное оформление книг «Кто с мечом», «На поле Куликовом», «Россия героическая», награду Общества художников Австрии Кюнстлерхаус «Золотой лавр» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных