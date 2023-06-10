При обрушении трибуны цирка в Ленинградской области пострадали семь человек

В конце мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время школьных соревнований по футболу. Губернатор области Василий Голубев тогда сообщил о 36 пострадавших. По данным Минздрава, среди пострадавших было 24 ребенка, четверо из которых находились в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.