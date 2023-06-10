При обрушении трибуны цирка в Ленинградской области пострадали семь человек
В Ленинградской области в результате обрушения трибуны цирка «Малибу» пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
«Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них – несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное», – говорится в сообщении.
В конце мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время школьных соревнований по футболу. Губернатор области Василий Голубев тогда сообщил о 36 пострадавших. По данным Минздрава, среди пострадавших было 24 ребенка, четверо из которых находились в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.
По факту произошедшего следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).