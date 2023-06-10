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При обрушении трибуны цирка в Ленинградской области пострадали семь человек

Ведомости

В Ленинградской области в результате обрушения трибуны цирка «Малибу» пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них – несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное», – говорится в сообщении.

В конце мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время школьных соревнований по футболу. Губернатор области Василий Голубев тогда сообщил о 36 пострадавших. По данным Минздрава, среди пострадавших было 24 ребенка, четверо из которых находились в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

По факту произошедшего следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных