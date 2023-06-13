Абрамченко: россияне ежегодно выбрасывают по 15 кг одежды

По словам Абрамченко, в России есть производства, на которых могут перерабатывать текстильные отходы. Но несмотря на это, переработка одежды в стране пока практически не работает. В связи с этим необходимо стимулировать интерес к раздельному сбору мусора и дальнейшей утилизации. Для этого необходимо проводить работу с молодым поколением, которое «стимулирует старшее к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот».