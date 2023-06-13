Абрамченко: россияне ежегодно выбрасывают по 15 кг одежды
«Выбрасывается в среднем на одного человека около 15 килограммов в год», – сказала она.
По словам Абрамченко, в России есть производства, на которых могут перерабатывать текстильные отходы. Но несмотря на это, переработка одежды в стране пока практически не работает. В связи с этим необходимо стимулировать интерес к раздельному сбору мусора и дальнейшей утилизации. Для этого необходимо проводить работу с молодым поколением, которое «стимулирует старшее к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот».
Абрамченко также подчеркнула, что введение правового запрета на выброс одежды и старого текстиля не принесет должных результатов. 8 июня стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) вместе с Минприроды и представителями бизнеса обсуждают идею запрета на выброс одежды в мусорные баки.
Авторы инициативы предлагают установить специальные боксы в розничных магазинах одежды и обуви, куда покупатели смогут сложить старую одежду. В РЭО подчеркнули, что такая практика позволит перерабатывать вещи. Сейчас же это невозможно, поскольку одежда попадает на мусорные полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).