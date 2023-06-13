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Абрамченко: россияне ежегодно выбрасывают по 15 кг одежды

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Россияне ежегодно выбрасывают в среднем по 15 кг одежды на человека. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в разговоре с «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).  

«Выбрасывается в среднем на одного человека около 15 килограммов в год», – сказала она. 

По словам Абрамченко, в России есть производства, на которых могут перерабатывать текстильные отходы. Но несмотря на это, переработка одежды в стране пока практически не работает. В связи с этим необходимо стимулировать интерес к раздельному сбору мусора и дальнейшей утилизации. Для этого необходимо проводить работу с молодым поколением, которое «стимулирует старшее к тому, чтобы по-другому смотреть на вопросы экономики замкнутого цикла — давать отходам вторую жизнь и вовлекать их в оборот». 

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Абрамченко также подчеркнула, что введение правового запрета на выброс одежды и старого текстиля не принесет должных результатов. 8 июня стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) вместе с Минприроды и представителями бизнеса обсуждают идею запрета на выброс одежды в мусорные баки. 

Авторы инициативы предлагают установить специальные боксы в розничных магазинах одежды и обуви, куда покупатели смогут сложить старую одежду. В РЭО подчеркнули, что такая практика позволит перерабатывать вещи. Сейчас же это невозможно, поскольку одежда попадает на мусорные полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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