Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы из-за слишком большого потребления воды при их производстве и предложила всем перейти на более осознанное потребление. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», пишет РБК.
«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! <...> Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — сказала она.
По словам Абрамченко, людям необходимо задумываться о том, как они будут утилизировать товар или его упаковку, прежде чем покупать что-то. Как отметила вице-премьер, в больших городах именно упаковка занимает половину объема мусорного ведра.
По данным швейцарской некоммерческой организации «Всемирный экономический форум», на производство одной пары джинс уходит около 2000 галлонов воды (около 7,5-9 тонн л воды). «Этого [объема] более чем достаточно для того, чтобы один человек выпивал восемь чашек в день в течение 10 лет», – сказано в публикации.
По данным опроса ВЦИОМ за 2021 г., больше половины россиян (58%) предпринимали какие-то меры для сохранения окружающей среды. Среди наиболее популярных экологических практик россияне назвали использование энергосберегающих лампочек (84%), экономию воды (76%), сортировку бытового мусора (45%), отказ от использования личного транспорта (41%) и сбор опасного мусора на переработку (39%).
Согласно результатам исследования сервиса объявлений «Юла» и аналитического агентства A2:Research, во втором полугодии 2022 г. 59% россиян стали тратить на покупку одежды и обуви меньше денег. 15% опрошенных сообщили, что отказывались от покупки вещей, если в гардеробе подобные вещи у них уже есть. Данных о том, сколько денег люди готовы тратить на одежду, в исследовании не приводили.