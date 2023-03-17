Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон

Согласно результатам исследования сервиса объявлений «Юла» и аналитического агентства A2:Research, во втором полугодии 2022 г. 59% россиян стали тратить на покупку одежды и обуви меньше денег. 15% опрошенных сообщили, что отказывались от покупки вещей, если в гардеробе подобные вещи у них уже есть. Данных о том, сколько денег люди готовы тратить на одежду, в исследовании не приводили.