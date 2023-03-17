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Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы из-за слишком большого потребления воды при их производстве и предложила всем перейти на более осознанное потребление. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», пишет РБК.

«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! <...> Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — сказала она.

По словам Абрамченко, людям необходимо задумываться о том, как они будут утилизировать товар или его упаковку, прежде чем покупать что-то. Как отметила вице-премьер, в больших городах именно упаковка занимает половину объема мусорного ведра.

По данным швейцарской некоммерческой организации «Всемирный экономический форум», на производство одной пары джинс уходит около 2000 галлонов воды (около 7,5-9 тонн л воды). «Этого [объема] более чем достаточно для того, чтобы один человек выпивал восемь чашек в день в течение 10 лет», – сказано в публикации.

По данным опроса ВЦИОМ за 2021 г., больше половины россиян (58%) предпринимали какие-то меры для сохранения окружающей среды. Среди наиболее популярных экологических практик россияне назвали использование энергосберегающих лампочек (84%), экономию воды (76%), сортировку бытового мусора (45%), отказ от использования личного транспорта (41%) и сбор опасного мусора на переработку (39%).

Согласно результатам исследования сервиса объявлений «Юла» и аналитического агентства A2:Research, во втором полугодии 2022 г. 59% россиян стали тратить на покупку одежды и обуви меньше денег. 15% опрошенных сообщили, что отказывались от покупки вещей, если в гардеробе подобные вещи у них уже есть. Данных о том, сколько денег люди готовы тратить на одежду, в исследовании не приводили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных