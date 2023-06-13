На московском рынке «Садовод» произошел пожар

Последний раз пожар на «Садоводе» произошел в конце мая. Возгорание произошло на третьем этаже в трех павильонах рынка. Еще один пожар произошел еще в ноябре 2022 г. Тогда загорелись два торговых павильона текстильной продукции, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.