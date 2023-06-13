На московском рынке «Садовод» произошел пожар
На рынке «Садовод» в Москве загорелись три павильона, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сначала собеседник агентства сообщил о возгорании одного павильона, но из-за быстрого распространения огня их количество увеличилось.
«По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», – уточнил представитель экстренных служб.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили о поступлении сообщения в 10:38 мск о пожаре по адресу 14-й км МКАД. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
В 11:43 пожарные локализовали огонь на площади 30 кв. м. К 12:19 пожар был полностью потушен, уточнили в МЧС.