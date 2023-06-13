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Общество

На московском рынке «Садовод» произошел пожар

Ведомости

На рынке «Садовод» в Москве загорелись три павильона, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сначала собеседник агентства сообщил о возгорании одного павильона, но из-за быстрого распространения огня их количество увеличилось.

«По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», – уточнил представитель экстренных служб.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили о поступлении сообщения в 10:38 мск о пожаре по адресу 14-й км МКАД. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

В 11:43 пожарные локализовали огонь на площади 30 кв. м. К 12:19 пожар был полностью потушен, уточнили в МЧС.

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Последний раз пожар на «Садоводе» произошел в конце мая. Возгорание произошло на третьем этаже в трех павильонах рынка. Еще один пожар произошел еще в ноябре 2022 г. Тогда загорелись два торговых павильона текстильной продукции, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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