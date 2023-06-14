Охлобыстин получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени

«Мы очень благодарны Ивану [Охлобыстину], который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности», – сказал Балицкий.