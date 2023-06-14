Охлобыстин получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени
«Мы очень благодарны Ивану [Охлобыстину], который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности», – сказал Балицкий.
Он также отметил, что этот орден вручается во второй раз. Первым человеком, удостоенным этой награды, был президент России Владимир Путин.
Охлобыстину 56 лет. В 1992 г. он окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Игоря Таланкина. В это время с ним учились Федор Бондарчук, Тегран Кеосаян и др. Охлобыстин известен по игре в сериалах «Интерны» и «Полярный», фильмах «Холоп» и «Даун Хаус» и др. В 2016 г. он был номинирован на премию ТЭФИ как лучший актер телесериала.
Помимо актерской карьеры, в 2021 г. Охлобыстин стал доверенным лицом партии «Справедливая Россия – За Правду» на выборах. Тогда же он получил право выступать от имени партии. В 2021 г. он также был советником писателя и главы партии «За правду» Захара Прилепина, на которого было совершено покушение в начале мая.