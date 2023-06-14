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Охлобыстин получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени

Ведомости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях ПМЭФ вручил орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину, пишут «РИА Новости».

«Мы очень благодарны Ивану [Охлобыстину], который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности», – сказал Балицкий.

Он также отметил, что этот орден вручается во второй раз. Первым человеком, удостоенным этой награды, был президент России Владимир Путин.

Охлобыстину 56 лет. В 1992 г. он окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Игоря Таланкина. В это время с ним учились Федор Бондарчук, Тегран Кеосаян и др. Охлобыстин известен по игре в сериалах «Интерны» и «Полярный», фильмах «Холоп» и «Даун Хаус» и др. В 2016 г. он был номинирован на премию ТЭФИ как лучший актер телесериала.

Помимо актерской карьеры, в 2021 г. Охлобыстин стал доверенным лицом партии «Справедливая Россия – За Правду» на выборах. Тогда же он получил право выступать от имени партии. В 2021 г. он также был советником писателя и главы партии «За правду» Захара Прилепина, на которого было совершено покушение в начале мая.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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