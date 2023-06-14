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Прокуратура начала проверку в отношении Линдеманна после обвинений в домогательствах

Ведомости

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве, сообщает Tagesspiegel.

Уточняется, что проверка инициирована по ст. 177 УК ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании. Если вина Линдеманна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам Линдеманн отверг все обвинения в свой адрес. 

Причиной для начала проверки стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора после того, как музыкант получил отказ от секса. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». Уточняется, что полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки. 

Линдеманну 60 лет. Он является лидером группы Rammstein с 1994 г. После появления обвинений в группе их опровергли, сообщив, что подобные вещи не могут иметь места в «нашей среде».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных