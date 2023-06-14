Прокуратура начала проверку в отношении Линдеманна после обвинений в домогательствах
Прокуратура Берлина начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве, сообщает Tagesspiegel.
Уточняется, что проверка инициирована по ст. 177 УК ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании. Если вина Линдеманна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам Линдеманн отверг все обвинения в свой адрес.
Причиной для начала проверки стали обвинения со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах во время концертов. Первой из них оказалась девушка по имени Шелби Линн. По ее словам, в Вильнюсе на одном из концертов за кулисами между ней и Линдеманном произошла ссора после того, как музыкант получил отказ от секса. Девушка подала заявление в полицию, указав, что у нее есть провалы в памяти. Она также отметила, что обнаружила на теле синяки и «почти на 100% уверена, что приняла наркотики». Уточняется, что полиция Вильнюса не стала возбуждать уголовное дело из-за жалобы девушки.
Линдеманну 60 лет. Он является лидером группы Rammstein с 1994 г. После появления обвинений в группе их опровергли, сообщив, что подобные вещи не могут иметь места в «нашей среде».