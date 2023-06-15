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Актриса из «Карнавальной ночи» Шмелева скончалась на 91-м году жизни

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В возрасте 90 лет скончалась актриса и певица Евгения Шмелева, получившая известность после съемок в фильме «Карнавальная ночь». Об этом в своем Telegram-канале рассказал телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую «Таня-Танечка» в фильме «Карнавальная ночь». Очень грустная новость», – написал телеведущий. Он отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестер Шмелевых в свой фильм уже как состоявшихся звезд, а Людмила Гурченко была пока только начинающей.

Сестры Шмелевы – Евгения, Валентина и Ольга – недавно были на передаче у Малахова. «Несмотря на былой умопомрачительный успех, судьбы всех троих сложились трагично. Каждая из сестер похоронила своего ребенка, которые погибли, не дожив до 35», – рассказал Малахов.

Шмелева родилась 15 июля 1932 г. в Москве. В 1952 г. она устроилась на работу в Москонцерт. Евгению и ее сестер в 1956 г. пригласили сняться в фильме «Полюшко-поле». В этом же году Рязанов пригласил их участвовать в «Карнавальной ночи», в которой они в роли буфетчиц исполнили песню «Таня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных