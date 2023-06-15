Актриса из «Карнавальной ночи» Шмелева скончалась на 91-м году жизни

Шмелева родилась 15 июля 1932 г. в Москве. В 1952 г. она устроилась на работу в Москонцерт. Евгению и ее сестер в 1956 г. пригласили сняться в фильме «Полюшко-поле». В этом же году Рязанов пригласил их участвовать в «Карнавальной ночи», в которой они в роли буфетчиц исполнили песню «Таня».