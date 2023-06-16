Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара на складе текстиля
Ночью 16 июня в Курской области произошел пожар на территории склада интернет-магазина текстильной продукции «Бел-Поль». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ночью произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями», – написал он.
Сейчас открытое горение ликвидировано. Спецслужбы проверяют версию возможной атаки украинского беспилотника, в результате которой могло произойти возгорание, добавил губернатор.
МЧС сообщило о начавшемся пожаре в районе 04:00 мск, он был локализован на площади 2000 кв. м. В тушении принимали участие более 40 человек и 10 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.
Административное здание магазина «Бел-Поль» со складом находится в поселке Первое Красниково в Курском районе. По информации Telegram-канала Baza, возгорание могло произойти в результате атаки украинским беспилотником вышки связи, задев которую он влетел в административное здание предприятия. Изначально огонь охватил два здания, а позже перекинулся на склад.