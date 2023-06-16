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Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара на складе текстиля

Ведомости

Ночью 16 июня в Курской области произошел пожар на территории склада интернет-магазина текстильной продукции «Бел-Поль». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«Ночью произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями», – написал он. 

Сейчас открытое горение ликвидировано. Спецслужбы проверяют версию возможной атаки украинского беспилотника, в результате которой могло произойти возгорание, добавил губернатор.

МЧС сообщило о начавшемся пожаре в районе 04:00 мск, он был локализован на площади 2000 кв. м. В тушении принимали участие более 40 человек и 10 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал. 

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Административное здание магазина «Бел-Поль» со складом находится в поселке Первое Красниково в Курском районе. По информации Telegram-канала Baza, возгорание могло произойти в результате атаки украинским беспилотником вышки связи, задев которую он влетел в административное здание предприятия. Изначально огонь охватил два здания, а позже перекинулся на склад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных