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Заммэра Москвы рассказала, где пройдет Российская креативная неделя

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Форум «Российская креативная неделя» пройдет более чем на 60 площадках в Москве, в том числе на ВДНХ, в парке Горького, «Зарядье», на территории инновационного кластера «Ломоносов» и др. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Событие объединит больше 1500 компаний. Они представят такие направления креативных индустрий, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация. Крупнейшие площадки фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", парк Горького и «Зарядье», – сказала она.

По словам Сергуниной, в форуме примут участие представители технологического и креативного бизнеса из России и дружественных стран, в том числе из Китая, Турции, Бразилии и др. 

На указанных площадках пройдут культурные мероприятия, в том числе кинопоказы, проекционные шоу, спектакли. Помимо этого посетители форума смогут купить российские и иностранные книги разных лет в парках «Музеон» и «Сокольники», а также познакомиться с работами современных дизайнеров и узнать о современных трендах в саду имени Баумана, Столешниковом переулке и на Триумфальной площади.

На территории кластера «Ломоносов» пройдет деловая программа, в рамках которой участники смогут обсудить перспективы развития творческих отраслей в условиях санкций и международное сотрудничество.

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Российская креативная неделя пройдет в Москве с 3 по 9 июля, деловая программа продлится до 7 июля. Этот форум проводится в России с 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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