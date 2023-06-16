Заммэра Москвы рассказала, где пройдет Российская креативная неделя

На указанных площадках пройдут культурные мероприятия, в том числе кинопоказы, проекционные шоу, спектакли. Помимо этого посетители форума смогут купить российские и иностранные книги разных лет в парках «Музеон» и «Сокольники», а также познакомиться с работами современных дизайнеров и узнать о современных трендах в саду имени Баумана, Столешниковом переулке и на Триумфальной площади.