Заммэра Москвы рассказала, где пройдет Российская креативная неделя
Форум «Российская креативная неделя» пройдет более чем на 60 площадках в Москве, в том числе на ВДНХ, в парке Горького, «Зарядье», на территории инновационного кластера «Ломоносов» и др. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Событие объединит больше 1500 компаний. Они представят такие направления креативных индустрий, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация. Крупнейшие площадки фестиваля – ВДНХ, "Винзавод", парк Горького и «Зарядье», – сказала она.
По словам Сергуниной, в форуме примут участие представители технологического и креативного бизнеса из России и дружественных стран, в том числе из Китая, Турции, Бразилии и др.
На указанных площадках пройдут культурные мероприятия, в том числе кинопоказы, проекционные шоу, спектакли. Помимо этого посетители форума смогут купить российские и иностранные книги разных лет в парках «Музеон» и «Сокольники», а также познакомиться с работами современных дизайнеров и узнать о современных трендах в саду имени Баумана, Столешниковом переулке и на Триумфальной площади.
На территории кластера «Ломоносов» пройдет деловая программа, в рамках которой участники смогут обсудить перспективы развития творческих отраслей в условиях санкций и международное сотрудничество.
Российская креативная неделя пройдет в Москве с 3 по 9 июля, деловая программа продлится до 7 июля. Этот форум проводится в России с 2020 г.