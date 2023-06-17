Умер актер из сериала «Кухня» Сапронов

Российский актер Дмитрий Сапронов, известный по сериалам «Кухня» и «Карпов», умер на 51-м году жизни, сообщила «Российская газета» со ссылкой на друзей артиста. По их словам, Сапронов внезапно скончался во сне, это произошло 15 июня.