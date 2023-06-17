Умер актер из сериала «Кухня» Сапронов
Российский актер Дмитрий Сапронов, известный по сериалам «Кухня» и «Карпов», умер на 51-м году жизни, сообщила «Российская газета» со ссылкой на друзей артиста. По их словам, Сапронов внезапно скончался во сне, это произошло 15 июня.
Прощание и похороны состоятся 18 июня в Москве, пишет издание.
Дмитрий Сапронов родился в 1972 г. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Актер с 2000-х снимался в сериалах «Адвокат», «Детективы», «След», также участвовал в съемках сериалов «Товарищи полицейские», «М.У.Р.», «Пятая стража», «Истребители», «Кухня», «Трасса смерти» и др.