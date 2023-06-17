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Умер актер из сериала «Кухня» Сапронов

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Российский актер Дмитрий Сапронов, известный по сериалам «Кухня» и «Карпов», умер на 51-м году жизни, сообщила «Российская газета» со ссылкой на друзей артиста. По их словам, Сапронов внезапно скончался во сне, это произошло 15 июня.

Прощание и похороны состоятся 18 июня в Москве, пишет издание.

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Дмитрий Сапронов родился в 1972 г. Окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Актер с 2000-х снимался в сериалах «Адвокат», «Детективы», «След», также участвовал в съемках сериалов «Товарищи полицейские», «М.У.Р.», «Пятая стража», «Истребители», «Кухня», «Трасса смерти» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных