Минобрнауки не будет вводить поднятие флага и исполнение гимна в вузах

В текущем году фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать копию знамени Победы вместе с российским флагом. В правительстве тогда заключили, что законопроект нуждается в доработке. Там заявили, что использование знамени Победы или его копии еженедельно может «привести к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе к снижению его эмоционального восприятия гражданами Российской Федерации в День Победы».