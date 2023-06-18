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Минобрнауки не будет вводить поднятие флага и исполнение гимна в вузах

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Минобрнауки России не рассматривает вопрос о введении церемонии поднятия флага и исполнения гимна в университетах, заявил ТАСС заместитель главы ведомства Константин Могилевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Могилевский пояснил, что в вузах нет основного времени начала занятий, как правило, оно различается в зависимости от факультета и курса, а зачастую корпуса университета находятся в разных местах города. «Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», – сказал он.

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Церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна сейчас проходят во всех школах страны. Предложение начинать с нее новую учебную неделю прозвучало от Минпросвещения в середине апреля 2022 г. Позже президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он добавил, что церемония должна соответствовать значимости флага и гимна и потому должна проводиться на достойном уровне. После этого правительство выделило 970 млн руб. на закупку флагов, флагштоков и гербов России для 11 000 школ в 31 регионе.

В текущем году фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать копию знамени Победы вместе с российским флагом. В правительстве тогда заключили, что законопроект нуждается в доработке. Там заявили, что использование знамени Победы или его копии еженедельно может «привести к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе к снижению его эмоционального восприятия гражданами Российской Федерации в День Победы». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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