Минобрнауки не будет вводить поднятие флага и исполнение гимна в вузах
Могилевский пояснил, что в вузах нет основного времени начала занятий, как правило, оно различается в зависимости от факультета и курса, а зачастую корпуса университета находятся в разных местах города. «Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии», – сказал он.
Церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна сейчас проходят во всех школах страны. Предложение начинать с нее новую учебную неделю прозвучало от Минпросвещения в середине апреля 2022 г. Позже президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он добавил, что церемония должна соответствовать значимости флага и гимна и потому должна проводиться на достойном уровне. После этого правительство выделило 970 млн руб. на закупку флагов, флагштоков и гербов России для 11 000 школ в 31 регионе.
В текущем году фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать копию знамени Победы вместе с российским флагом. В правительстве тогда заключили, что законопроект нуждается в доработке. Там заявили, что использование знамени Победы или его копии еженедельно может «привести к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе к снижению его эмоционального восприятия гражданами Российской Федерации в День Победы».