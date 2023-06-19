Минтруд: выходные на Первомай в 2024 году продлятся четыре дня

Проект постановления о праздничных днях в следующем году опубликуют в ближайшее время. По его словам, сделать первый период майских праздников длинным удалось благодаря заимствованию двух выходных дней – с субботы 27 апреля, которая в следующем году станет рабочей, и одного из дней на ноябрьские праздники по случаю Дня народного единства.