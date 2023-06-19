Минтруд: выходные на Первомай в 2024 году продлятся четыре дня
Проект постановления о праздничных днях в следующем году опубликуют в ближайшее время. По его словам, сделать первый период майских праздников длинным удалось благодаря заимствованию двух выходных дней – с субботы 27 апреля, которая в следующем году станет рабочей, и одного из дней на ноябрьские праздники по случаю Дня народного единства.
При этом ведомству удалось сохранить полноценные новогодние каникулы с выходом на работу 8 января, добавил Котяков. Выходные по случаю 23 февраля и 8 марта продлятся три дня, поскольку праздники выпадают на пятницу.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.