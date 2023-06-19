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Минтруд: выходные на Первомай в 2024 году продлятся четыре дня

Ведомости

Выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 г. продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая. Об этом сообщил министр труда антон Котяков в разговоре с «Известиями» на полях ПМЭФ.

Проект постановления о праздничных днях в следующем году опубликуют в ближайшее время. По его словам, сделать первый период майских праздников длинным удалось благодаря заимствованию двух выходных дней – с субботы 27 апреля, которая в следующем году станет рабочей, и одного из дней на ноябрьские праздники по случаю Дня народного единства.

При этом ведомству удалось сохранить полноценные новогодние каникулы с выходом на работу 8 января, добавил Котяков. Выходные по случаю 23 февраля и 8 марта продлятся три дня, поскольку праздники выпадают на пятницу.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных