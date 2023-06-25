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Общество

Пожар на нефтебазе в Воронеже устранили спустя 12 часов

Ведомости

Пожарные полностью устранили пожар на нефтебазе в Воронеже, где в результате разгерметизации огнем был уничтожен резервуар с авиационным керосином. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Огонь уничтожил резервуар с авиационным керосином объемом 5000 куб. м. Пожар удалось ликвидировать в 00:40 мск, сказано в сообщении МЧС. В устранении пожара участвовали 97 человек и 31 единица техники.

Губернатор Александр Гусев накануне заявил, что в регионе в рамках контртеррористической операции проводятся «необходимые оперативно-боевые мероприятия».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».

Ранее по теме: Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону и решении дойти до Москвы. К вечеру того же дня сперва пресс-служба президента Белоруссии, а после Кремль сообщили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате удалось разрешить эту ситуацию «без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности». Пригожин объявил, что военные уходят в тыловые лагеря. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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