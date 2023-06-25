Пожар на нефтебазе в Воронеже устранили спустя 12 часов

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону и решении дойти до Москвы. К вечеру того же дня сперва пресс-служба президента Белоруссии, а после Кремль сообщили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате удалось разрешить эту ситуацию «без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности». Пригожин объявил, что военные уходят в тыловые лагеря. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.