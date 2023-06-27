Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы в Россию
Риск завоза чумы с территории Монголии, где ранее был зарегистрирован случай заболевания человека, исключен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен», – подчеркнули в ведомстве.
Случай заболевания человека чумой был выявлен в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии, который достаточно удален от территории России. Данные эпидемиологического расследования показали, что человек был инфицирован в результате употребления в пищу зараженного мяса сурка, который обитал в природном очаге чумы. В Монголии предприняли меры по недопущению распространению инфекции и изолировали лиц с риском заражения.
В Роспотребнадзоре отметили, что в России предпринимается комплекс профилактических мер.
23 июня главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер. Территориальным органам Роспотребнадзора было предписано проверить готовность госпитальной базы в случае обнаружения больного чумой, организовать инструктаж работников туристической отрасли по мерам личной профилактики и др.
В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что в последний раз случай заболевания чумой был зафиксирован в России в 2017 г.
Ранее сообщалось, что Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем. По информации исследовательского центра, природные очаги чумы, которые находятся ближе всего к России, зафиксированы в северо-западном регионе Увс, который граничит с Республикой Тувой. В предыдущий раз исследование в этом регионе проходили в прошлом году, эпидемиологи из России и Монголии установили, что активность природного очага болезни увеличилась.
Бубонная чума – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы, так что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».