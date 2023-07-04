Французский исследователь Барки и его супруга получили гражданство России
Французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки и его супруга Майя Барки получили гражданство России, сообщили в посольстве РФ в республике.
«Своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию», – сказал российский посол в Париже Алексей Мешков, его слова приводит пресс-служба.
Супругам также вручили медали «За любовь и верность» в преддверии Дня семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля. Медаль вручается парам, состоящим 25 и более лет в браке.
Рене Барки работает над сохранением истории событий Второй мировой войны. В частности, он исследует историю женского партизанского французского отряда «Родина», который состоял из 37 бывших узниц концлагеря Эрувиль во Франции. Его жена Майя при этом является потомком советских партизан. Она также принимала участие в исследованиях мужа.