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Французский исследователь Барки и его супруга получили гражданство России

Ведомости

Французский историк, исследователь Второй мировой войны Рене Барки и его супруга Майя Барки получили гражданство России, сообщили в посольстве РФ в республике.

«Своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию», – сказал российский посол в Париже Алексей Мешков, его слова приводит пресс-служба.

Супругам также вручили медали «За любовь и верность» в преддверии Дня семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля. Медаль вручается парам, состоящим 25 и более лет в браке.

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Рене Барки работает над сохранением истории событий Второй мировой войны. В частности, он исследует историю женского партизанского французского отряда «Родина», который состоял из 37 бывших узниц концлагеря Эрувиль во Франции. Его жена Майя при этом является потомком советских партизан. Она также принимала участие в исследованиях мужа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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