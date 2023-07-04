Французский исследователь Барки и его супруга получили гражданство России

«Своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию», – сказал российский посол в Париже Алексей Мешков, его слова приводит пресс-служба.