Поезда в Москву и Санкт-Петербург были остановлены из-за повреждения путей в Абхазии

Ливни также обрушились и на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. Вечером 9 июля в ГУ МЧС по региону сообщили, что в Сочи после ливней сошла вода.