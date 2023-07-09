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Общество

Поезда в Москву и Санкт-Петербург были остановлены из-за повреждения путей в Абхазии

Ведомости

Пассажирские поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург были остановлены из-за повреждения железнодорожного участка в Абхазии. Об этом сообщили в РЖД.

«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазии. В связи с этим поезд №306 Сухум – Москва и поезд №480 Сухум – Санкт-Петербург были остановлены в пути», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда «проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга». 10 июля поезда из этих городов в Сухум также проследуют до станции Цандрипш, откуда пассажиры будут доставлены автотранспортом.

Также был отменен поезд «Ласточка» №924, который следует маршрутом из аэропорта Сочи в Гагру, несколько поездов будут отменены и завтра, 10 июля.

Ранее по теме: Вслед за Сочи сильные ливни подтопили Гагру

Ранее сообщалось, что в Абхазии было приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей. 9 июля в МЧС республики рассказали о вызванных сильными ливнями подтоплениях в Гагре. В городе затопило кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.

Ливни также обрушились и на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. Вечером 9 июля в ГУ МЧС по региону сообщили, что в Сочи после ливней сошла вода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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