Поезда в Москву и Санкт-Петербург были остановлены из-за повреждения путей в Абхазии
«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазии. В связи с этим поезд №306 Сухум – Москва и поезд №480 Сухум – Санкт-Петербург были остановлены в пути», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пассажиры будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда «проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга». 10 июля поезда из этих городов в Сухум также проследуют до станции Цандрипш, откуда пассажиры будут доставлены автотранспортом.
Также был отменен поезд «Ласточка» №924, который следует маршрутом из аэропорта Сочи в Гагру, несколько поездов будут отменены и завтра, 10 июля.
Ранее сообщалось, что в Абхазии было приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей. 9 июля в МЧС республики рассказали о вызванных сильными ливнями подтоплениях в Гагре. В городе затопило кафе, магазины, первые этажи жилых домов и дороги, без света остались некоторые населенные пункты Гагрского района и город Пицунда. МЧС призвало жителей республики и туристов отказаться от поездок в Гагрский район в связи с непогодой.
Ливни также обрушились и на Краснодарский край. Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено. Вечером 9 июля в ГУ МЧС по региону сообщили, что в Сочи после ливней сошла вода.