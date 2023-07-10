На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось более 1200 машин

Накануне, 9 июля, затор перед въездом на мост с обеих сторон образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета. По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, к 15:00 очередь со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км. Со стороны полуострова пробка не превышала 3,5 км. В связи с этим власти увеличили количество постов досмотра и усилили их работу.