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Общество

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось более 1200 машин

Ведомости

По состоянию на 09:00 в очереди при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», – говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи затора нет.

Пробка со стороны Тамани увеличилась 10 июля к 7 утра. В очереди стояло 726 автомобилей, а время ожидания составляло более трех часов. Спустя час пробка выросла до 850 машин.

Накануне, 9 июля, затор перед въездом на мост с обеих сторон образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета. По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, к 15:00 очередь со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км. Со стороны полуострова пробка не превышала 3,5 км. В связи с этим власти увеличили количество постов досмотра и усилили их работу.

Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую.

Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля Лукашенко заявил об отсутствии очередей с обеих сторон Крымского моста. К вечеру 7 июля на подъезде к мосту пробка образовалась уже со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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