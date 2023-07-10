На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось более 1200 машин
По состоянию на 09:00 в очереди при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края стоят более 1200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», – говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи затора нет.
Пробка со стороны Тамани увеличилась 10 июля к 7 утра. В очереди стояло 726 автомобилей, а время ожидания составляло более трех часов. Спустя час пробка выросла до 850 машин.
Накануне, 9 июля, затор перед въездом на мост с обеих сторон образовался после того, как движение по Крымскому мосту временно приостановили из-за работы ПВО. В районе Керчи была сбита крылатая ракета. По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, к 15:00 очередь со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км. Со стороны полуострова пробка не превышала 3,5 км. В связи с этим власти увеличили количество постов досмотра и усилили их работу.
Пробка на Крымском мосту образовалась в начале месяца из-за досмотра багажа в автомобилях на фоне введения усиленных мер безопасности. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую.
Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля Лукашенко заявил об отсутствии очередей с обеих сторон Крымского моста. К вечеру 7 июля на подъезде к мосту пробка образовалась уже со стороны Керчи. В Российском союзе туриндустрии уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту.