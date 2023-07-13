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Общество

В Краснодарском крае героям спецоперации будут бесплатно выдавать земельные участки

Ведомости

Депутаты Краснодарского края одобрили поправки в закон о предоставлении земельных участков участникам спецоперации, имеющим награды. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Поправки вносятся в ст. 14 регионального закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Согласно документу, участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут бесплатно выдаваться военнослужащим, имеющим звание Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Эта мера также распространяется на членов семей военного в случае его гибели.  

Ранее 13 июля глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что региональный парламент принял аналогичный документ и герои спецоперации будут бесплатно получать земельные участки в республике.

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В начале июня президент России Владимир Путин рекомендовал органам местного самоуправления, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предоставлять участникам спецоперации, имеющим награды, земельные участки. Речь идет о военнослужащих, добровольцах, сотрудниках Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, звания Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации.

В распоряжении президента властям регионов было рекомендовано принять соответствующие нормативные акты. Участки предлагается выдавать на территории региона, в котором зарегистрирован военный, или же по месту пребывания, если регистрации нет, на момент завершения участия в боевых действиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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