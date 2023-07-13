В Краснодарском крае героям спецоперации будут бесплатно выдавать земельные участки

Поправки вносятся в ст. 14 регионального закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Согласно документу, участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут бесплатно выдаваться военнослужащим, имеющим звание Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Эта мера также распространяется на членов семей военного в случае его гибели.