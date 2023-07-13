В Краснодарском крае героям спецоперации будут бесплатно выдавать земельные участки
Депутаты Краснодарского края одобрили поправки в закон о предоставлении земельных участков участникам спецоперации, имеющим награды. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Поправки вносятся в ст. 14 регионального закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Согласно документу, участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут бесплатно выдаваться военнослужащим, имеющим звание Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Эта мера также распространяется на членов семей военного в случае его гибели.
Ранее 13 июля глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что региональный парламент принял аналогичный документ и герои спецоперации будут бесплатно получать земельные участки в республике.
В начале июня президент России Владимир Путин рекомендовал органам местного самоуправления, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предоставлять участникам спецоперации, имеющим награды, земельные участки. Речь идет о военнослужащих, добровольцах, сотрудниках Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, звания Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации.
В распоряжении президента властям регионов было рекомендовано принять соответствующие нормативные акты. Участки предлагается выдавать на территории региона, в котором зарегистрирован военный, или же по месту пребывания, если регистрации нет, на момент завершения участия в боевых действиях.