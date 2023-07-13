Герои спецоперации в Карелии смогут бесплатно получить земельные участки
Герои спецоперации в Карелии будут бесплатно получать земельные участки в регионе. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.
Уточняется, что законопроект по таким льготам принял парламент региона. «Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства», – написал Парфенчиков у себя в Telegram-канале.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». О его создании глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
В мае правительство утвердило устав фонда – основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни, в частности, в получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и др.
4 июля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что кабмин поддержал инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Сейчас добровольцы получают выплаты, согласно указу президента, «при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих», отмечал Турчак.