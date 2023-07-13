Герои спецоперации в Карелии смогут бесплатно получить земельные участки

Уточняется, что законопроект по таким льготам принял парламент региона. «Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства», – написал Парфенчиков у себя в Telegram-канале.