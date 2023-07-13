Газета
Общество

Герои спецоперации в Карелии смогут бесплатно получить земельные участки

Ведомости

Герои спецоперации в Карелии будут бесплатно получать земельные участки в регионе. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.

Уточняется, что законопроект по таким льготам принял парламент региона. «Теперь участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить в собственность землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства или садоводства», – написал Парфенчиков у себя в Telegram-канале.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». О его создании глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее по теме: Минобороны предложило расширить действие военной ипотеки

В мае правительство утвердило устав фонда – основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни, в частности, в получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и др.

4 июля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что кабмин поддержал инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Сейчас добровольцы получают выплаты, согласно указу президента, «при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих», отмечал Турчак.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных