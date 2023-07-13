После пожара в селе Свердловской области возбудили уголовное дело о халатности
В Свердловской области после пожара в селе Шайдуриха Невьянского района, в результате которого погибла женщина, возбудили дело о халатности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
В ходе расследования уголовного дела по факту гибели женщины (ч. 1 ст. 109 УК РФ) следователи пришли к выводу, что пожар мог возникнуть в связи с тем, что необходимые меры по предотвращению его распространения были приняты несвоевременно.
«Будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара», – подчеркнули в ведомстве.
12 июля верховой лесной пожар перешел на шесть зданий в селе Шайдуриха. В МЧС отметили, что огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей села эвакуировали. Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение. В обед 13 июля ведомство сообщило, что открытое горение ликвидировано.
В результате пожара погибла одна женщина, еще двое мужчин получили ожоги. Один из них был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Другой от госпитализации отказался.