Горение ликвидировано в пострадавшем от лесного пожара селе Свердловской области
Пожарные потушили огонь в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
«В селе Шайдуриха ликвидировано открытое горение. Огнеборцы МЧС России продолжают работы по проливке и разборке сгоревших конструкций», – говорится в сообщении.
Всего в ликвидации пожара участвовали 250 человек, также было задействовано 68 единиц техники. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара с воздуха были привлечены вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС. Они совершили 40 сбросов воды общим объемом более 180 т, отметили в МЧС.
12 июля верховой лесной пожар перешел на шесть зданий в селе Шайдуриха. В МЧС отметили, что огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей села эвакуировали. Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение.
В результате пожара погибла одна женщина, еще двое мужчин получили ожоги. Один из них был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Другой от госпитализации отказался.