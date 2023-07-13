Горение ликвидировано в пострадавшем от лесного пожара селе Свердловской области

Всего в ликвидации пожара участвовали 250 человек, также было задействовано 68 единиц техники. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара с воздуха были привлечены вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС. Они совершили 40 сбросов воды общим объемом более 180 т, отметили в МЧС.