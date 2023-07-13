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Горение ликвидировано в пострадавшем от лесного пожара селе Свердловской области

Ведомости

Пожарные потушили огонь в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

«В селе Шайдуриха ликвидировано открытое горение. Огнеборцы МЧС России продолжают работы по проливке и разборке сгоревших конструкций», – говорится в сообщении.

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Всего в ликвидации пожара участвовали 250 человек, также было задействовано 68 единиц техники. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара с воздуха были привлечены вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС. Они совершили 40 сбросов воды общим объемом более 180 т, отметили в МЧС.

12 июля верховой лесной пожар перешел на шесть зданий в селе Шайдуриха. В МЧС отметили, что огонь быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей села эвакуировали. Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение.

В результате пожара погибла одна женщина, еще двое мужчин получили ожоги. Один из них был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Другой от госпитализации отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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