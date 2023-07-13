Из-за перешедшего на дома лесного пожара в Свердловской области погибла женщина
В результате перехода лесного пожара на несколько домов в селе Шайдуриха погибла женщина. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в своем Telegram-канале.
«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», – говорится в сообщении.
По данным регионального департамента, еще два жителя Шайдурихи получили ожоги, им оказана медицинская помощь. Один мужчина получил ожоги ног. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Другой житель села получил ожог кистей, ему оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
12 июля верховой лесной пожар перешел на шесть зданий в селе Шайдуриха, сообщило МЧС по Свердловской области. В ведомстве отметили, что огонь быстро распространяется из-за сухой и ветреной погоды, порывы ветра местами достигают 27 м/с. На место тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, жителей села эвакуировали. По последним данным, к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники.
Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение. В ведомстве отметили, что для тушения огня планируется задействовать вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны. Кроме того, в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург, уточнили в региональном МЧС.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 13 июля, в России действовало 199 лесных пожаров в 19 регионах на площади, пройденной огнем 297 042 га. Режим ЧС введен в восьми регионах – на всей территории Магаданской области, Якутии, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа и в муниципальных районах Свердловской, Амурской областей, Башкортостане и Камчатском крае.