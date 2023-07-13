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Общество

Из-за перешедшего на дома лесного пожара в Свердловской области погибла женщина

Ведомости

В результате перехода лесного пожара на несколько домов в селе Шайдуриха погибла женщина. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», – говорится в сообщении.

По данным регионального департамента, еще два жителя Шайдурихи получили ожоги, им оказана медицинская помощь. Один мужчина получил ожоги ног. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Другой житель села получил ожог кистей, ему оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

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12 июля верховой лесной пожар перешел на шесть зданий в селе Шайдуриха, сообщило МЧС по Свердловской области. В ведомстве отметили, что огонь быстро распространяется из-за сухой и ветреной погоды, порывы ветра местами достигают 27 м/с. На место тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, жителей села эвакуировали. По последним данным, к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники.

Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение. В ведомстве отметили, что для тушения огня планируется задействовать вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны. Кроме того, в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург, уточнили в региональном МЧС.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 13 июля, в России действовало 199 лесных пожаров в 19 регионах на площади, пройденной огнем 297 042 га. Режим ЧС введен в восьми регионах – на всей территории Магаданской области, Якутии, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа и в муниципальных районах Свердловской, Амурской областей, Башкортостане и Камчатском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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