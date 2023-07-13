Из-за перешедшего на дома лесного пожара в Свердловской области погибла женщина

Утром 13 июля МЧС сообщило, что огонь удалось локализовать на площади 4100 кв. м. В результате пожара повреждено 41 строение. В ведомстве отметили, что для тушения огня планируется задействовать вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны. Кроме того, в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург, уточнили в региональном МЧС.