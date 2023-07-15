Собчак может усилить меры безопасности после попытки покушения
Журналист Ксения Собчак может усилить меры безопасности после срыва попытки организовать покушение на нее. Об этом Собчак рассказала в эфире телеканала «Россия-1».
«К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
15 июля ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство журналиста Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорилось в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб.
Суд уже арестовал фигурантов дела, среди которых были и несовершеннолетние.