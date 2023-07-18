Хуснуллин сообщил о запуске движения по Крымскому мосту по одной полосе

Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».