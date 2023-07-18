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Хуснуллин сообщил о запуске движения по Крымскому мосту по одной полосе

Ведомости

Движение по одной из полос Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь», — написал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, решение запустить движение по одной стороне было принято по итогам диагностики конструкций пролетных строений, которая подтвердила возможность запуска движения. Непосредственно перед открытием движения пролет был дополнительно испытан. Помимо этого было подключено искусственное освещение в местах повреждений.

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17 июля Хуснуллин по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Крым. Он сообщал, что двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить к 15 сентября, по второй – к 1 ноября.

Сейчас движение поездов по железнодорожной части моста активно. Рано утром ГУ МЧС России по Крыму также сообщило о возобновлении работы Керченской переправы. 

Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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