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Минпросвещения предложило ветеранам спецоперации участвовать в «Разговорах о важном»

Ведомости

В Минпросвещения России предложили ветеранам спецоперации принимать участие в уроках «Разговоры о важном» в школах. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, пишет ТАСС.

«Введены специальные занятия, уроки "Разговоры о важном", которые каждый понедельник проходят в школах по единому, одинаковому для всей страны регламенту и тематике. И нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции», – сказал Бугаев на форуме ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение».

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«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Первые занятия прошли 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.

В феврале этого года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об обсуждении формата «Разговоров о важном» для родителей. Тогда первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что формат таких уроков необходимо обсудить с родителями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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