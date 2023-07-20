Минпросвещения предложило ветеранам спецоперации участвовать в «Разговорах о важном»
В Минпросвещения России предложили ветеранам спецоперации принимать участие в уроках «Разговоры о важном» в школах. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, пишет ТАСС.
«Введены специальные занятия, уроки "Разговоры о важном", которые каждый понедельник проходят в школах по единому, одинаковому для всей страны регламенту и тематике. И нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции», – сказал Бугаев на форуме ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение».
«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Первые занятия прошли 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.
В феврале этого года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об обсуждении формата «Разговоров о важном» для родителей. Тогда первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что формат таких уроков необходимо обсудить с родителями.