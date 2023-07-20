Минпросвещения предложило ветеранам спецоперации участвовать в «Разговорах о важном»

«Введены специальные занятия, уроки "Разговоры о важном", которые каждый понедельник проходят в школах по единому, одинаковому для всей страны регламенту и тематике. И нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции», – сказал Бугаев на форуме ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение».