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Общество

В Воронеже суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек

Ведомости

Воронежский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виктора Мирского, которого признали виновным в убийстве трех человек. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Первые три года наказания Мирский будет отбывать в тюрьме. Оставшийся срок ему предстоит провести в колонии особого режима. Ему также назначен штраф в 220 000 руб.

Помимо этого по иску Главного управления МВД России по Воронежской области ему необходимо будет возместить ущерб на сумму 424 000 руб. Суд также удовлетворил иск потерпевшей о взыскании 3 млн руб. в качестве морального ущерба.

Мирский совершил преступление в сентябре 2021 г. Суд установил, что после бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района у него возникло чувство мести. Как уточнили в Следственном комитете РФ, он взял два охотничьих самозарядных карабина, приготовил взрывные устройства, перекрасил автомобиль и поменял госномера. После этого он убил мужчину, женщину и малолетнего ребенка.

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Затем Мирский в отделе полиции по Лискинскому району открыл стрельбу, предварительно взорвав входную дверь. Он ранил полицейского. При этом сотрудники полиции открыли огонь и также ранили Мирского. После этого ему удалось скрыться, однако на следующий день его задержали.

В ходе разбирательства была проведена психиатрическая экспертиза Мирского, которая признала его вменяемым. Он признал вину и заявил, что сожалеет, добавили в ведомстве.

Коллегия присяжных заседателей признала Мирского виновным, при этом отметив, что он не заслуживает снисхождения. В результате Мирского признали виновным в убийстве (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также в умышленном повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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