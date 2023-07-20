В Воронеже суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек

Мирский совершил преступление в сентябре 2021 г. Суд установил, что после бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района у него возникло чувство мести. Как уточнили в Следственном комитете РФ, он взял два охотничьих самозарядных карабина, приготовил взрывные устройства, перекрасил автомобиль и поменял госномера. После этого он убил мужчину, женщину и малолетнего ребенка.