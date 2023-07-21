Запрет на госзакупки импортных аппаратов ИВЛ коснется только стационарной техники

Запрет на госзакупки импортных аппаратов ИВЛ коснется только стационарной техникиПодвергшаяся критике со стороны пациентов инициатива Минпромторга будет доработана
Минпромторг доработает подвергшийся критике со стороны благотворительных фондов и пациентского сообществ проект постановления правительства, вводящий запрет на госзакупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из документа будут исключены аппараты для домашнего использования. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства по итогам встречи чиновников Минпромторга и отечественных производителей техники с представителями благотворительных НКО «Живи сейчас» и «Вера», а также врачебного сообщества, Минздрава, Минобороны и ФМБА.
Таким образом, запрет будет распространен только на госзакупки стационарных аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии, соответствующих кодам 232870 «аппарат ИВЛ для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых» и 232890 «аппарат ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии», пояснил он. По его словам, данное оборудование выпускают семь отечественных производителей. «Аппараты, которые вызвали наибольшую обеспокоенность у пациентского и врачебного сообщества, прежде всего, аппараты для домашней вентиляции легких, не попадут в перечень «запрета»», – сказал представитель Минпромторга.
В ходе совещания было также принято решение создать площадку для тестирования российских аппаратов ИВЛ на базе ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России. По словам первого заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова, введение ограничений обусловлено рисками приостановки поставок иностранных аппаратов и комплектующих к ним недружественными странами. «Запреты» могут действовать только при наличии альтернативного, сопоставимого по качеству и эффекту решения и должны распространяться только на ту продукцию, которая успешно производится в России серийно. Если изделие не подходит заказчику, возможно получение разрешения на закупку релевантного импортного оборудования», – сказал Осьмаков.
Разработанный Минпромторгом документ был опубликован 28 июня на портале нормативных правовых актов. Согласно нему, действие запрета предлагается распространить на все виды аппаратов ИВЛ: портативные, для стационарного использования и использования на дому, для взрослых, детей и новорожденных. Среднегодовая потребность в данном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2700 аппаратов. Тогда как суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 000 аппаратов в год, отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления. В качестве ключевых отечественных производителей аппаратов ИВЛ в ней указывались АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс». Объем рынка аппаратов ИВЛ в рамках государственных и муниципальных закупок в 2022 г. составил 2300 единиц, сообщил представитель Минпромторга, ссылаясь на данные самих производителей. Доля российских аппаратов ИВЛ составила в 2022 г. – более 35%, добавил он.
Представители девяти крупных благотворительных фондов выступили против введения такого запрета, о чем сообщили в своем письме вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, писали 13 июля «Ведомости» со ссылкой на документ.
В письме представители НКО сообщали, что в России еще не существует налаженного серийного производства всех видов оборудования, на закупку которых предлагается наложить запрет. В частности, такое ограничение лишит граждан с паллиативным статусом (страдающих болезнями, которые невозможно вылечить, но можно облегчить) и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства, писали фонды. Против запрета высказывался и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.