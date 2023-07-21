Запрет на госзакупки импортных аппаратов ИВЛ коснется только стационарной техники

Разработанный Минпромторгом документ был опубликован 28 июня на портале нормативных правовых актов. Согласно нему, действие запрета предлагается распространить на все виды аппаратов ИВЛ: портативные, для стационарного использования и использования на дому, для взрослых, детей и новорожденных. Среднегодовая потребность в данном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2700 аппаратов. Тогда как суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 000 аппаратов в год, отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления. В качестве ключевых отечественных производителей аппаратов ИВЛ в ней указывались АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс». Объем рынка аппаратов ИВЛ в рамках государственных и муниципальных закупок в 2022 г. составил 2300 единиц, сообщил представитель Минпромторга, ссылаясь на данные самих производителей. Доля российских аппаратов ИВЛ составила в 2022 г. – более 35%, добавил он.