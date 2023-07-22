Сальдо заявил о возвращении почти 30% эвакуированных после разрушения ГЭС

Врио губернатора также рассказал, что после ЧП в некоторых районах водоснабжение было прекращено из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов, а в других местах часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Власти в связи с этим начали подвозить воду в нуждающиеся населенные пункты, доставлено около тысячи тонн в пластиковых бутылках, написал Сальдо. Кроме того, правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 т бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 т на безвозмездной основе.