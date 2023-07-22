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Сальдо заявил о возвращении почти 30% эвакуированных после разрушения ГЭС

Ведомости

Домой после разрушения Каховской ГЭС вернулись 2500 человек, в Херсонской области налаживается жизнь, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи человек, а это почти 30% от общего числа временно эвакуированных», – написал Сальдо.

По данным главы региона, подтопления «как такового уже нет» — осушено более 90% домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах, ее продолжают откачивать, добавил Сальдо. По его словам, большую помощь при ликвидации последствий ЧС оказывают регионы-шефы. 

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Врио губернатора также рассказал, что после ЧП в некоторых районах водоснабжение было прекращено из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов, а в других местах часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Власти в связи с этим начали подвозить воду в нуждающиеся населенные пункты, доставлено около тысячи тонн в пластиковых бутылках, написал Сальдо. Кроме того, правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 т бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 т на безвозмездной основе. 

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

По данным на 15 июля, пострадавшие в результате прорыва плотины Каховской ГЭС граждане получили компенсации на сумму около 150 млн руб., всего выплаты направили почти 15 000 жителям Херсонской области.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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