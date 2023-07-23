В ТЦ «Времена года» после прорыва трубы затопило четыре тысячи квадратов
Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
22 июля четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре. Источник агентства утверждает, что спасателям удалось спасти десять человек, девять из них госпитализировали, один отказался. У всех пострадавших – ожоги.
По словам представителя экстренных служб, труба диаметром 30 см разорвалась по сварному шву. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Торговый центр расположен на Кутузовском проспекте в Москве.