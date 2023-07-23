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Общество

Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и шквалистом ветре

Ведомости

В Москве во второй половине дня ожидается ливень с грозой, возможно усиление ветра до 15 м/с, говорится в сообщении в Telegram комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

С 18 июля в Москве наблюдались сильные ливни. В городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк. В аэропортах отменили или задержали более 20 авиарейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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