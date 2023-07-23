Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и шквалистом ветре
В Москве во второй половине дня ожидается ливень с грозой, возможно усиление ветра до 15 м/с, говорится в сообщении в Telegram комплекса городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.
С 18 июля в Москве наблюдались сильные ливни. В городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк. В аэропортах отменили или задержали более 20 авиарейсов.