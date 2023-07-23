В Ленобласти анализируют пробы на холеру у трех человек

1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.