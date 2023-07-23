Газета
Общество

В Ленобласти анализируют пробы на холеру у трех человек

Ведомости

В Ленинградской области медики проверяют пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшим в Тамбовской области. Об этом пресс-служба правительства региона сообщила в своем Telegram-канале.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», – говорится в сообщении.

20 июля власти Тамбовской области сообщили о выявлении у гражданина Индии холероподобного возбудителя. У прибывшего из Дели индийца обнаружили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии, после лабораторных исследований был найден холероподобный возбудитель.

В правительстве тогда уточнили, что управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия по месту пребывания пациента – в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказове. 

В июне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России нет уже в течение нескольких лет, но риск «есть всегда». По ее словам, инфекцию может завезти любой турист.

1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных