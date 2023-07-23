В Ленобласти анализируют пробы на холеру у трех человек
В Ленинградской области медики проверяют пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшим в Тамбовской области. Об этом пресс-служба правительства региона сообщила в своем Telegram-канале.
«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», – говорится в сообщении.
20 июля власти Тамбовской области сообщили о выявлении у гражданина Индии холероподобного возбудителя. У прибывшего из Дели индийца обнаружили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии, после лабораторных исследований был найден холероподобный возбудитель.
В правительстве тогда уточнили, что управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия по месту пребывания пациента – в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказове.
В июне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России нет уже в течение нескольких лет, но риск «есть всегда». По ее словам, инфекцию может завезти любой турист.
1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.