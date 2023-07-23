На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки, сообщается в Telegram-канале о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 18.00 по Москве в очереди при въезде на Крымский мост со стороны Тамани находилось 38 транспортных средств, со стороны Керчи – 14 транспортных средств.
Ранее сегодня Telegram-канал сообщил о приостановке движения по мосту, причины такого решения не сообщались. Между сообщениями о приостановке и возобновлении движения прошло около 10 мин.
Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками ночью 17 июля. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте.