Аксенов сообщил о попытке атаки БПЛА объектов в центре Крыма
В Красногвардейском районе Крыма была совершена попытка атаки на инфраструктурные объекты, на месте находятся сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым», – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Атаки беспилотников на полуостров усилились в последние дни. 20 июля Аксенов рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в центральной части Крыма, тогда никто не пострадал. Утром того же дня в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, сообщал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. После этого в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. До этого, 17 июля, надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Тогда погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь пострадала.