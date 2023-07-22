Аксенов сообщил о попытке атаки БПЛА объектов в центре Крыма

Атаки беспилотников на полуостров усилились в последние дни. 20 июля Аксенов рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в центральной части Крыма, тогда никто не пострадал. Утром того же дня в результате атаки украинского беспилотника по поселку Раздольное в Крыму погибла девочка-подросток. Также повреждения получили четыре административных здания, были выбиты окна в соседних домах, сообщал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. После этого в поселке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.