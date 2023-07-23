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Арестованный Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово»

Ведомости

Бывший сотрудник силовых структур, блогер Игорь Стрелков (Гиркин) после ареста помещен в СИЗО «Лефортово», пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

«Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина», – заявил Мельников.

Представитель ОНК добавил, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником. В ходе визита «признаков морального или физического давления выявлено не было».

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21 июля Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стрелкова до 18 сентября. Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. 21 июля сотрудники оперативных органов его задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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