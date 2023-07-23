Арестованный Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово»

21 июля Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стрелкова до 18 сентября. Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. 21 июля сотрудники оперативных органов его задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).