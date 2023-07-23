Арестованный Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово»
Бывший сотрудник силовых структур, блогер Игорь Стрелков (Гиркин) после ареста помещен в СИЗО «Лефортово», пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.
«Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина», – заявил Мельников.
Представитель ОНК добавил, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником. В ходе визита «признаков морального или физического давления выявлено не было».
21 июля Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стрелкова до 18 сентября. Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. 21 июля сотрудники оперативных органов его задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).