Главный инженер ТЦ «Времена года» задержан после потопа

Позже в экстренных службах сообщили, что общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров. По информации «РИА Новости», спасателям удалось спасти десять человек, девять из них госпитализировали, один отказался. У всех пострадавших – ожоги.