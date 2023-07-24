Главный инженер ТЦ «Времена года» задержан после потопа
По факту аварии в ТЦ «Времена года», в результате которой погибли четыре человека, задержан главный инженер, осуществляющий трудовую деятельность по договору. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что он подозревается в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погибли два и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения 39-летнему гражданину.
22 июля в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Позже в экстренных службах сообщили, что общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров. По информации «РИА Новости», спасателям удалось спасти десять человек, девять из них госпитализировали, один отказался. У всех пострадавших – ожоги.