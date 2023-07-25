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Общество

В Нижнекамске произошел взрыв в пятиэтажке

Ведомости

В Нижнекамске произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава города Рамиль Муллин.

Происшествие произошло на проспекте Вахитова в доме 11. По словам Муллина, обстоятельства выясняются. На месте создан оперативный штаб. Для пострадавших в школе №12 организовали пункт временного размещения.

По данным Главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в квартире поступило в 05:08 утра, открытое горение было ликвидировано в 05:29. Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного панельного дома. В ведомстве уточнили, что дом газифицирован.

Покинуть дом самостоятельно удалось 15 жителям. Еще девять человек, в том числе ребенка, спасли пожарные. О погибших не сообщается.

Причины пожара в ведомстве не назвали, уточнили, что они устанавливаются. В тушении пожара задействовано 76 человек и 27 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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