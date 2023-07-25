В Нижнекамске произошел взрыв в пятиэтажке
В Нижнекамске произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава города Рамиль Муллин.
Происшествие произошло на проспекте Вахитова в доме 11. По словам Муллина, обстоятельства выясняются. На месте создан оперативный штаб. Для пострадавших в школе №12 организовали пункт временного размещения.
По данным Главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в квартире поступило в 05:08 утра, открытое горение было ликвидировано в 05:29. Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного панельного дома. В ведомстве уточнили, что дом газифицирован.
Покинуть дом самостоятельно удалось 15 жителям. Еще девять человек, в том числе ребенка, спасли пожарные. О погибших не сообщается.
Причины пожара в ведомстве не назвали, уточнили, что они устанавливаются. В тушении пожара задействовано 76 человек и 27 единиц техники.