В Нижнекамске произошел взрыв в пятиэтажке

По данным Главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в квартире поступило в 05:08 утра, открытое горение было ликвидировано в 05:29. Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного панельного дома. В ведомстве уточнили, что дом газифицирован.