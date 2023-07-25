Матвиенко поддержала установку номеров на электросамокаты

Матвиенко отметила серьезность проблемы увеличения травм от столкновений с таким транспортом. По ее мнению, одним законом и запретом это не решить, а лишать граждан электросамокатов – «это не выход». Спикер отметила, что сейчас эффективно контролировать движение электросамокатов не могут «ни МВД, ни муниципальные, ни региональные власти».