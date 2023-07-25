Матвиенко поддержала установку номеров на электросамокаты
Электросамокатам нужны номера, чтобы идентифицировать гражданина в случае наезда на пешехода. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер отметила, что номер нужен не для «какого-то формализма», а для идентификации гражданина в случае происшествия и для дальнейшего привлечения к ответственности виновного.
Матвиенко отметила серьезность проблемы увеличения травм от столкновений с таким транспортом. По ее мнению, одним законом и запретом это не решить, а лишать граждан электросамокатов – «это не выход». Спикер отметила, что сейчас эффективно контролировать движение электросамокатов не могут «ни МВД, ни муниципальные, ни региональные власти».
9 июля заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев предложил устанавливать госномера на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Васильев тогда отметил, что говорить о введении штрафов для водителей СИМ преждевременно, поскольку для начала нужно создать систему контроля за передвижением водителей электросамокатов.
Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена до 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.