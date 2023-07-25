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Общество

Матвиенко поддержала установку номеров на электросамокаты

Ведомости

Электросамокатам нужны номера, чтобы идентифицировать гражданина в случае наезда на пешехода. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер отметила, что номер нужен не для «какого-то формализма», а для идентификации гражданина в случае происшествия и для дальнейшего привлечения к ответственности виновного.

Матвиенко отметила серьезность проблемы увеличения травм от столкновений с таким транспортом. По ее мнению, одним законом и запретом это не решить, а лишать граждан электросамокатов – «это не выход». Спикер отметила, что сейчас эффективно контролировать движение электросамокатов не могут «ни МВД, ни муниципальные, ни региональные власти».

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9 июля заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев предложил устанавливать госномера на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Васильев тогда отметил, что говорить о введении штрафов для водителей СИМ преждевременно, поскольку для начала нужно создать систему контроля за передвижением водителей электросамокатов.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена до 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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