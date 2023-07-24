В Москве за выходные зафиксировано 824 нарушения при использовании электросамокатов

Российские власти стали все чаще говорить о проблемах с безопасностью использования электросамокатов на дорогах. Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. При этом Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации СИМ.