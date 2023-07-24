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Общество

В Москве за выходные зафиксировано 824 нарушения при использовании электросамокатов

Ведомости

В выходные столичное управление Госавтоинспекции зафиксировало 824 правонарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там рассказали, что 22 и 23 июля сотрудники управления проводили рейды для профилактики правонарушений при использовании СИМ и велосипедов. Всего в ходе мероприятий за два дня инспекторы пресекли более 2200 нарушений ПДД.

В частности, было составлено 824 материала в отношении электросамокатчиков, 608 – велосипедистов. Помимо этого еще 859 протоколов были выписаны в отношении курьеров.

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В июле начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что число аварий с участием электросамокатов и других СИМ выросло более чем на 56%.

Российские власти стали все чаще говорить о проблемах с безопасностью использования электросамокатов на дорогах. Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. При этом Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации СИМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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