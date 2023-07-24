В Москве за выходные зафиксировано 824 нарушения при использовании электросамокатов
В выходные столичное управление Госавтоинспекции зафиксировало 824 правонарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там рассказали, что 22 и 23 июля сотрудники управления проводили рейды для профилактики правонарушений при использовании СИМ и велосипедов. Всего в ходе мероприятий за два дня инспекторы пресекли более 2200 нарушений ПДД.
В частности, было составлено 824 материала в отношении электросамокатчиков, 608 – велосипедистов. Помимо этого еще 859 протоколов были выписаны в отношении курьеров.
В июле начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что число аварий с участием электросамокатов и других СИМ выросло более чем на 56%.
Российские власти стали все чаще говорить о проблемах с безопасностью использования электросамокатов на дорогах. Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. При этом Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации СИМ.