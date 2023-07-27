Матыцин предложил увеличить квоты для обучения африканцев в спортивных вузах России
России необходимо увеличить количество квот в спортивных вузах для обучения студентов из Африки. Об этом в ходе сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках форума «Россия – Африка» сообщил министр спорта Олег Матыцин.
По словам министра, в подведомственных Минспорту России вузах обучаются только 23 африканских студента из семи стран. «Предлагаем существенно повысить этот показатель, в том числе через увеличение спортивных квот для обучения именно студентов из стран Африки», – предложил министр, подчеркнув, что нужно развивать взаимодействие в сфере высшего образования в спорте. Он также отметил, что Россия может предложить Африке «умную стратегию развития спорта».
Россия также выступает за организацию совместных тренировочных сборов на федеральных спортивных базах и предлагает свою помощь в подготовке спортсменов из Африки к международным соревнованиям. Матыцин также поблагодари Ассоциацию олимпийских комитетов Африки, которая выступила за допуск российских спортсменов к мировым стартам.
Гендиректор оргкомитета Игр Дружбы, которые запланированы на 2024 г., уточнил, что в мире есть запрос на неполитизированные соревнования и Игры объединят страны, которые готовы соперничать, не оглядываясь на политику. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвал спорт «самой мирной войной». По ее мнению, у африканцев есть большие перспективы в гимнастике.
В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит «Россия – Африка». В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.
В ходе пленарного заседания президент Владимир Путин сообщил, что число студентов из Африки в России ежегодно увеличивается и сейчас в стране обучаются почти 35 000 африканских студентов. По его словам, квота на обучение для них за счет федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек.