Матыцин предложил увеличить квоты для обучения африканцев в спортивных вузах России

В ходе пленарного заседания президент Владимир Путин сообщил, что число студентов из Африки в России ежегодно увеличивается и сейчас в стране обучаются почти 35 000 африканских студентов. По его словам, квота на обучение для них за счет федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза и на следующий учебный год составит более 4700 человек.