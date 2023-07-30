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Движение по Тестовской улице в Москве восстановили после атаки дронов

Ведомости

Движение по Тестовской улице в Москве, которое было перекрыто утром 30 июля после ночной атаки беспилотников, восстановлено. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

Проезд по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» закрывали на фоне атаки украинских беспилотников, о чем ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате незначительно были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.

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ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось. Источник «Ведомостей» рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было. Улицу и здание оцепили.  

Временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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