Движение по Тестовской улице в Москве восстановили после атаки дронов
Движение по Тестовской улице в Москве, которое было перекрыто утром 30 июля после ночной атаки беспилотников, восстановлено. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Проезд по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» закрывали на фоне атаки украинских беспилотников, о чем ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате незначительно были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось. Источник «Ведомостей» рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было. Улицу и здание оцепили.
Временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.