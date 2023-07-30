Движение по Тестовской улице в Москве восстановили после атаки дронов

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось. Источник «Ведомостей» рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было. Улицу и здание оцепили.