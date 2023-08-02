Минобороны ввело ограничения на движение судов через Керченский пролив
В Керченском проливе для судов и летательных аппаратов ограничили движение, следует из данных на сайте Министерства обороны России.
«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — указано в навигационном предупреждении для мореплавателей.
28 июля Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Под ограничение попали прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.
27 июля ФСБ сообщила, что сотрудники службы обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На его борту и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила.