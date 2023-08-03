Apple впервые оштрафована на 400 000 рублей за неудаление запрещенного контента
422-й участок мирового судьи Таганского района признал Apple Distribution International LTD виновным в отказе удалить запрещенную на территории России информацию, передает корреспондент.
«Признать Apple Distribution International LTD виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 руб.», – огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
В составленном на компанию административном протоколе речь идет о неудалении владельцем сайта Apple двух подкастов с информацией, которая может дестабилизировать политическую обстановку в РФ.
Судья Вахрамеев пояснил после оглашения, что Apple было назначено наказание ниже низшего с учетом доводов представителей компании, озвученных в судебном заседании. Оснований для признания вменяемого правонарушения малозначительным суд не нашел, уточнил судья.