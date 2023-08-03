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Министра здравоохранения Самарской области задержали по делу о мошенничестве

Ведомости

Министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержали по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев – задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары», – написал депутат у себя в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что Бенян стал вторым задержанным областным министром за последнее время. До него, в частности, был арестован министр строительства Самарской области Николай Плаксин. «Все это – доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно», – добавил депутат и задал вопрос, кто будет следующим.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью изданию «Сова», комментируя следственные действия в отношении Минздрава, заявил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе «ведется системно». Он отметил, что находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона – это «позволяет вести эту работу на постоянной основе».

31 июля в прокуратуре Красноярского края сообщили «Ведомостям», что бывший председатель правительства региона Юрий Лапшин обвиняется в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве метрополитена. Кроме него фигурантом по делу является экс-руководитель «Краевого транспортного управления» (КТУ) Константин Мандров, которому также предъявлено получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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