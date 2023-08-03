Министра здравоохранения Самарской области задержали по делу о мошенничестве

Хинштейн отметил, что Бенян стал вторым задержанным областным министром за последнее время. До него, в частности, был арестован министр строительства Самарской области Николай Плаксин. «Все это – доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно», – добавил депутат и задал вопрос, кто будет следующим.