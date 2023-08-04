Пушкинский музей возобновил работу

В пресс-службе отметили, что посетители музея, чей визит 4 августа был прерван эвакуацией, могут вернуться в Пушкинский музей и завершить осмотр экспозиции до конца дня либо в течение 10 дней заполнить заявление в электронном виде на возврат стоимости билета. Перенести посещение на другой день не получится, добавили там.