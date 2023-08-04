Пушкинский музей возобновил работу
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Рады сообщить, что Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Мы ждем вас в музее», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что посетители музея, чей визит 4 августа был прерван эвакуацией, могут вернуться в Пушкинский музей и завершить осмотр экспозиции до конца дня либо в течение 10 дней заполнить заявление в электронном виде на возврат стоимости билета. Перенести посещение на другой день не получится, добавили там.
Ранее сегодня пресс-служба сообщила о временном закрытии музея «по техническим причинам». Других подробностей в музее не предоставили.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в Пушкинском музее сработала сигнализация, вследствие чего были эвакуированы посетители главного и соседнего зданий. Причина эвакуации была неизвестна.