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Пушкинский музей возобновил работу

Ведомости

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Рады сообщить, что Пушкинский музей возобновил свою работу для посетителей. Мы ждем вас в музее», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что посетители музея, чей визит 4 августа был прерван эвакуацией, могут вернуться в Пушкинский музей и завершить осмотр экспозиции до конца дня либо в течение 10 дней заполнить заявление в электронном виде на возврат стоимости билета. Перенести посещение на другой день не получится, добавили там.

Ранее сегодня пресс-служба сообщила о временном закрытии музея «по техническим причинам». Других подробностей в музее не предоставили. 

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в Пушкинском музее сработала сигнализация, вследствие чего были эвакуированы посетители главного и соседнего зданий. Причина эвакуации была неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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