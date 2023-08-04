При въезде на Крымский мост со стороны Керчи образовалась двухчасовая пробка
Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост находятся 403 автомобиля, время ожидания составляет около двух часов, сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
Со стороны Краснодарского края в сторону полуострова затруднений при въезде на мост нет, говорится в сообщении. В течение дня 4 августа мост дважды перекрывали для движения автотранспорта на короткое время – в 13:19 и 14:29.
В начале июля пробки на подъезде к Крымскому мосту образовались из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля минтранс полуострова сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км.