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При въезде на Крымский мост со стороны Керчи образовалась двухчасовая пробка

Ведомости

Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост находятся 403 автомобиля, время ожидания составляет около двух часов, сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Краснодарского края в сторону полуострова затруднений при въезде на мост нет, говорится в сообщении. В течение дня 4 августа мост дважды перекрывали для движения автотранспорта на короткое время – в 13:19 и 14:29.

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В начале июля пробки на подъезде к Крымскому мосту образовались из-за досмотра багажа после введения усиленных мер безопасности. 2 июля минтранс полуострова сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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