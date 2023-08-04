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Общество

Московская полиция задержала открывшего огонь из травматического пистолета водителя

Ведомости

На улице Моховой в центре Москвы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из водителей открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины», – говорится в сообщении. 

В результате конфликта второй водитель пострадал, его доставили в больницу. Стрелявшим оказался мужчина 1989 года рождения. Его задержали и изъяли у него оружие, уточнили в МВД. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. 

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел у гостиницы «Националь». Водители не поделили дорогу и врезались друг в друга. За аварией последовала словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин достал травматический пистолет и ранил другого в грудь, утверждает ресурс.

Накануне, 3 августа, полиция задержала человека, который бросил в салон машины около комплекса «Москва-сити» страйкбольную гранату. При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет. В полиции рассказали, что этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.

4 августа ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что против нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по статье составляет до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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