Московская полиция задержала открывшего огонь из травматического пистолета водителя
На улице Моховой в центре Москвы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из водителей открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины», – говорится в сообщении.
В результате конфликта второй водитель пострадал, его доставили в больницу. Стрелявшим оказался мужчина 1989 года рождения. Его задержали и изъяли у него оружие, уточнили в МВД. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел у гостиницы «Националь». Водители не поделили дорогу и врезались друг в друга. За аварией последовала словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин достал травматический пистолет и ранил другого в грудь, утверждает ресурс.
Накануне, 3 августа, полиция задержала человека, который бросил в салон машины около комплекса «Москва-сити» страйкбольную гранату. При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет. В полиции рассказали, что этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.
4 августа ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что против нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по статье составляет до семи лет лишения свободы.