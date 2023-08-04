Московская полиция задержала открывшего огонь из травматического пистолета водителя

Накануне, 3 августа, полиция задержала человека, который бросил в салон машины около комплекса «Москва-сити» страйкбольную гранату. При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет. В полиции рассказали, что этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.